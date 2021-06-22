В День памяти и скорби губернатор Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню

У мемориала глава Челябинской области обратился к южноуральцам

В День памяти и скорби, во вторник, 22 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню. У мемориала на Аллее Славы жители региона почтили память погибших минутой молчания.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, первый заместитель председателя ЗСО региона Александр Лазарев, глава Челябинска Наталья Котова, представители духовенства, военные, правоохранители, общественники, жители города и области.

«Восемьдесят лет назад началась самая страшная, самая кровопролитная война в истории человечества. Этот день стал черной датой для жителей нашей огромной страны, ведь в каждый дом, в каждую семью ворвалась война. За четыре долгих года наша страна выстояла и победила в битве со страшным врагом, отстояла свободу и независимость нашей родины, освободила от „коричневой чумы“ весь мир. Наш священный долг — помнить. Помнить всех участников Великой Отечественной войны: кто погиб на полях сражений, кто пришел с победой домой. Помнить всех тружеников тыла, от мала до велика, которые каждый день ковали победу в тылу. День памяти и скорби — это напоминание будущим поколениям о ценности мира, о том, что нужно помнить всех участников той войны, сохранять историческую память. Великая Отечественная война завершилась миллионами жертв, и мы обязаны помнить, и мы будем помнить. Вечная память героям! Мирного неба всем нам!» — обратился к южноуральцам губернатор Алексей Текслер.

В России 22 июня — День памяти и скорби. Восемьдесят лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война, одна из самых страшных и кровопролитных в мировой истории. За годы войны на фронт были призваны 324 326 южноуральцев, 157 976 человек не вернулись домой.

Добавим, сегодня активисты «Волонтерской роты» вместе с молодежью Челябинска возложили цветы к памятнику «Скорбящим матерям» и приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти».

