Губернатор Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в День неизвестного солдата

Сегодня отдают дань памяти воинам, погибшим и пропавшим без вести

День неизвестного солдата отмечается ежегодно 3 декабря в память о подвиге российских и советских воинов, погибших в боевых действиях. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы и венки к Вечному огню на Аллее Славы в столице Южного Урала, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Наша свободная Родина, большая, сильная, независимая страна — это бесценный дар ныне живущим и будущим поколениям от безымянных героев прошедших войн и военных конфликтов. Мы должны быть достойны памяти павших воинов, твердо следовать их примеру, защищая родную землю от любых посягательств. Будем бережно хранить историческое наследие и великую российскую культуру, развивать поисковое движение, воспитывать детей в традициях патриотизма и служения Отечеству», — сказал глава региона.

На церемонии также присутствовали председатель Заксобрания области Олег Гербер, главный федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев, руководители исполнительных органов, ветераны боевых действий и военной службы, представители религиозных и общественных организаций, жители Южного Урала.

«Мы отдаем дань памяти и благодарности всем, кто погиб на фронтах, помним о каждом солдате, защищавшем нашу Родину: чьи имена известны и чьим могилам не могут поклониться потомки. Все они — герои своей страны — живы в сердцах людей, и очень важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память», — отметил министр общественной безопасности области Александр Гриб.