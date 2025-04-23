Губернатор Алексей Текслер в Китае почтил память советских воинов

Глава региона вместе с генеральным консулом возложил цветы к мемориалу в Шэньяне

Во время визита в Китай губернатор Челябинской области Алексей Текслер почтил память советских воинов, павших при освобождении Северо-Восточного Китая от японских милитаристов в 1945 году, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В преддверии Дня Победы глава региона посетил Шэньянский мемориальный комплекс. Мемориал увенчан бронзовым макетом танка. Губернатор возложил цветы к монументу, посвященному воинам Красной армии.





«Мой визит происходит в канун самого важного праздника для нашей страны — Дня Победы. Этот праздник посвящен победе над фашизмом. А сразу после победы над фашистской Германией Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией и вместе с братским китайским народом освободил Китай от захватчиков. Поэтому сегодня мы почтили память советских воинов, посетив мемориал в Шэньяне и возложив цветы», — отметил Алексей Текслер.

Вместе с губернатором цветы к подножию мемориала возложила генеральный консул Российской Федерации в Шэньяне Наталья Прыжкова.

В тишине Шэньянского мемориала покоятся останки приблизительно 150 советских солдат и офицеров — героев Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение Китая от японской оккупации. Мемориальный комплекс, являющийся скорбным свидетельством этой жертвы, хранит память о них в высеченных на мраморе именах, запечатленных на мемориальной стене. Каждое из этих имен символизирует отдельную историю героизма советского народа. 19 августа 1945 года Шэньян освободили части 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского фронта.

Это место служит напоминанием о нерушимой связи между народами.