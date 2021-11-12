Губернатор Алексей Текслер стал донором антиковидной плазмы

Глава региона посетил станцию переливания крови

Губернатор Челябинской области сдал плазму. У главы региона высокий уровень антител, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Кровь и ее компоненты необходимы для лечения различных заболеваний, в том числе коронавируса. Хочу поблагодарить сотрудников всех подразделений нашей станции переливания крови, и, конечно, большое спасибо донорам. У меня давно было желание прийти и сдать кровь. Врачи дали добро, сегодня я это сделал, для любого донора важно помогать людям», — подчеркнул Алексей Текслер.

В этом году донорами крови стали больше 22 тысяч жителей Челябинской области. Губернатор поблагодарил каждого донора и медиков станции переливания крови.

«С началом пандемии станция начала работать в усиленном темпе. Это связано с активной заготовкой антиковидной плазмы. Ежедневно к нам на станцию в Челябинске приходят порядка 100 человек, плюс в наших структурных подразделениях по области еще около 100 человек становятся донорами крови или ее компонентов. 30-40 процентов от всех доноров имеют антитела к коронавирусной инфекции. Их компоненты крови используют для лечения пациентов с COVID-19», — рассказал главный врач Областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Напомним, в Челябинской области в период с 2020 по 2021 год заготовили 2842 тонны антиковидной плазмы. Переливание назначают пациентам, которые тяжело переносят COVID-19. Также из плазмы начали изготавливать новый препарат, сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.