Губернатор Алексей Текслер рассказал о работе Народного фронта на Южном Урале

Сегодня движение отмечает свое 15‑летие

Сегодня, 6 мая, Народный фронт отметил 15-летие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил движение с праздником в личном канале в «Максе» и рассказал о достижениях регионального отделения.

Движение появилось в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и за эти годы стало инструментом прямой связи между людьми и властью.

«В Челябинской области мы все эти годы работаем сообща, решаем ключевые вопросы, волнующие жителей: дороги, ЖКХ, здравоохранение, социальная поддержка», — отметил губернатор.

Одно из главных направлений сегодня — поддержка военнослужащих на передовой. В регионе активно работает сбор «Всё для Победы!». На фронт уже ушли грузы на сотни миллионов рублей, регулярно отправляются гуманитарные колонны, закупаются техника и оборудование.

Губернатор особо отметил совместную работу Народного фронта с Областным телевидением. На канале ОТВ провели уже 32 телемарафона, в ходе которых на благотворительность собрали больше 37 миллионов рублей.

«Это общая, очень важная работа, пример объединения нашего общества», — подчеркнул глава региона.

Ранее Алексей Текслер назвал Народный фронт «точкой сборки» для народного ВПК.