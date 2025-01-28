Губернатор Алексей Текслер провел встречу с новым главой Карабаша

Он обозначил Павлу Титову первоочередные задачи

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил ряд задач перед новым руководителем Карабаша — это благоустройство, развитие инфраструктуры и ЖКХ, а также ремонт социальных объектов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Округ выиграл в федеральном конкурсе «Развитие малых городов», на реализацию проектов выделены федеральные и региональные средства. Ключевая задача для нового главы на текущий год — завершение ремонта городской больницы.

«Работу нужно взять на особый контроль. Всем, кто за этот процесс отвечает, в правительстве региона, в Минздраве, соответствующие поручения даны. Уверен, что больница заработает в прежнем объеме, но уже с новым качеством. Надо будет отработать с Минздравом и вопрос привлечения врачей по необходимым направлениям», — подчеркнул глава региона.

Также губернатор обозначил приоритеты в сфере ЖКХ. Это проекты по реконструкции водозабора озера Серебры и очистных сооружений Карабаша. Под особым контролем также находится реконструкция дамбы Киалимского водохранилища.