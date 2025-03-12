Губернатор Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем КСП Челябинской области Андреем Пшеницыным

Стороны обсудили планы на 2025 год

Повышение открытости работы в сфере финансового контроля обсудили губернатор Алексей Текслер и председатель Контрольно-счетной палаты региона Андрей Пшеницын. В ходе рабочей встречи стороны оценили итоги работы КСП за прошлый год и планы на текущий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Так, Андрей Пшеницын доложил, что все задачи, поставленные в 2024 году, были реализованы. Палата завершила более 600 мероприятий, провела экспертизу 389 проектов нормативно-правовых актов.

Глава региона подчеркнул важность работы палаты в части контроля целевого использования средств по нацпроектам:

«Начинается шестилетний цикл реализации новых национальных проектов. Объем финансовых ресурсов и количество поставленных задач, безусловно, налагает серьезную ответственность на Контрольно-счетную палату в части контроля целевого и эффективного расходования бюджетных средств».

Также Алексей Текслер подчеркнул необходимость повышения открытости деятельности КСП, чтобы жители региона понимали, как работают власти над укреплением финансовой дисциплины. Отдельно губернатор отметил важность профилактических мероприятий палаты, в том числе анализ проектов законов и нормативных документов для исключения всех возможных нарушений до стадии их принятия.

Алексей Текслер пожелал Андрею Пшеницыну успехов в работе и высоко оценил его опыт в сфере управления государственными финансами.