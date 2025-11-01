Губернатор Алексей Текслер призвал голосовать за Челябинск — культурную столицу

Город занимает первое место, опережая Новосибирск и Вологду

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев голосовать за Челябинск в гонке за звание «Культурная столица — 2027».

«Челябинск — это не просто город на карте. Это столица нашей области. Ее сердце бьется в ритме насыщенной событиями культурной жизни»,— написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что Южный Урал — родина многих талантливых артистов и музыкантов, это место, где создавались шедевры и звучали голоса, которые вдохновляли и продолжают вдохновлять всю страну.

Глава региона также подчеркнул, что звание культурной столицы станет для города инвестицией в развитие театров, музеев, библиотек и фестивалей.

Сейчас Челябинск находится на первом месте, опережая Новосибирск и Вологду. Проголосовать за южноуральскую столицу можно на портале «Госуслуги».

Напомним, на челябинской Кировке установили стелу обратного отсчета до даты подведения итогов голосования. Выбор можно сделать до 6 декабря 2025 года.