Губернатор Алексей Текслер призвал челябинцев быть осторожнее на водоемах

Выходные будут жаркие и многие жители отправятся на пляжи

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил жителей региона об опасности на водоемах. Просьбу быть внимательнее и осторожнее при посещении пляжей в ближайшие жаркие выходные он опубликовал в своем telegram-канале.



Глава региона напомнил, что в этом году на водоемах уже было несколько трагических ситуаций. Накануне в реке Миасс спасатели нашли тело 12-летней девочки. Ранее в реке Ай в Сатке утонул 14-летний парень, который купался в неположенном месте.



«Чтобы избежать повторения этих событий прошу не отпускать детей купаться одних. Какими бы навыками они не обладали, сколько бы не уговаривали отпустить купаться самостоятельно», — подчеркнул губернатор.

В группе риска среди взрослых — купальщики в состоянии опьянения.



«Многим кажется, что это может произойти с кем угодно, только не с ними, ведь они все контролируют. И это большая ошибка», — отметил Алексей Текслер.

Политик призвал по возможности выбирать для купания специальные пляжи, где всегда смогут прийти на помощь. За последние годы их стало больше и эта тенденция, по словам Алексея Текслера, продолжится.

