Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем пограничника

Челябинская область — один из стратегически важных приграничных регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к ветеранам Пограничных войск и военнослужащим и поздравил их с Днем пограничника. Он отметил, что регион является одной из стратегически важных для страны приграничных территорий.

«По автомобильным дорогам, железнодорожным путям, линиям воздушных сообщений наша область ведет интенсивный пассажирский и товарный обмен со странами ближнего и дальнего зарубежья, осуществляет деловое, гуманитарное и культурное сотрудничество», — сказал губернатор.

В Челябинской области обновляются пункты пропуска через государственную границу. Губернатор отметил, что они становятся все более комфортными для людей, улучшается их техническое оснащение. Однако это не уменьшает строгость и четкую работу пограничного контроля, не снижается бдительность сотрудников пограничной службы.

«Надежность, стойкость и профессионализм защитников рубежей дает всем жителям Южного Урала уверенность в том, что наш край и наша страна находятся в безопасности от любых агрессивных посягательств и преступных действий. Желаю всем пограничникам успешной службы, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Сегодня, 28 мая, традиционные празднования пограничников организованы во всех районах и городах Челябинской области.