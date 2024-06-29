Губернатор Алексей Текслер поздравил выпускников Челябинской области

Лучшим — выдал диплом на торжественном мероприятии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в выпуске нескольких сотен студентов сразу двух вузов: челябинского филиала Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, и Южно-Уральского государственного университета. Как рассказали в пресс-службе правительства, лучшие выпускники получили дипломы из рук губернатора.

Сначала Алексей Текслер принял участие в торжественном построении, посвященном 120 выпуску офицеров боевого управления авиацией челябинского филиала Военно-воздушной академии. Глава региона выразил благодарность преподавателям и обратился с напутствием к выпускникам.

«Товарищи офицеры, южноуральцы верят в вас. Челябинская область всегда поддерживает армию, оказывает всю необходимую помощь. Верим в ваше достойное служение Отечеству, ценим вашу смелость и решительность», — добавил губернатор.

Позже глава области присоединился к вручению дипломов студентам ЮУрГУ.

«Сегодня вы получаете диплом о высшем образовании — один из важнейших документов в вашей жизни. Позади — годы учебы, сессии, экзамены, дипломные работы. Впереди — время исполнять свои мечты, становиться настоящими профессионалами», — отметил глава региона.

Свыше двух десятков учащихся получили «красные корочки» из рук губернатора. Ими стали спортсмены, ученые, участники творческих коллективов, которые не забывали учиться на одни «пятерки».

К поздравлению присоединился и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер. Он отметил, что студенты закончили один из лучших университетов страны и будут работать в одном из лучших регионов — Челябинской области.