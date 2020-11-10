Алексей Текслер поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Глава Челябинской области пожелал им здоровья и благополучия.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Глава региона подчеркнул, что они оберегают мирную жизнь людей и служат гарантом безопасности и спокойствия.

«Отдельно отмечу работу правоохранителей в период действия режима повышенной готовности, а также во время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и Единого дня голосования в сентябре 2020 года. В очередной раз вы продемонстрировали профессионализм, компетентность, четкость и слаженность действий, умение эффективно решать поставленные задачи», — сказал Алексей Текслер.

Особенно губернатор поблагодарил ветеранов МВД за то, что передали молодежи нравственные принципы мужества, чести, верности долгу. Он пожелал правоохранителям крепкого здоровья, сил, благополучия в семьях и успехов в службе.