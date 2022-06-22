Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Алексеевну Колмогорцеву. Челябинке сегодня исполнилось сто лет. Воспоминания участницы войны о трагическом дне 22 июня 1941 года глава региона выложил в своем телеграм-канале.
«Зинаида Алексеевна — удивительный человек. С раннего детства работала, занималась хозяйством. Потом получила образование, долгие годы отдала службе. Воспитала троих сыновей, помогала с внуками, а сейчас есть и праправнуки. С теплотой вспоминает своих коллег, сослуживцев. Гордится детьми», — рассказывает Алексей Текслер.
22 июня 1941 года Зинаида Алексеевна помнит очень хорошо. В этот выходной день они гуляли с друзьями, пели песни под гармонь. А когда вернулись, узнали новость о страшной войне, которая изменила их судьбы, как и судьбы миллионов людей в нашей стране.
«Мощное, потрясающее поколение. Сколько горестей и тягот выпало на их долю, но обо всем говорят с благодарностью. „Жили трудно, но хорошо“. И не скажут плохого слова ни о ком. Ради сохранения памяти об этих замечательных людях, об этом героическом поколении, ради наших детей разве можем мы когда-то забыть о той Великой Победе?» — поделился своими впечатлениями губернатор.
Сегодня, в День памяти и скорби, Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в Челябинске.
А мы подготовили специальный материал о том, как жители области узнали о страшной войне 22 июня в 1941 году.