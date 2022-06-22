Губернатор Алексей Текслер поздравил со столетием ветерана Зинаиду Колмогорцеву

Участница войны рассказала, каким трагичным оказался ее день рождения 22 июня 1941 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Алексеевну Колмогорцеву. Челябинке сегодня исполнилось сто лет. Воспоминания участницы войны о трагическом дне 22 июня 1941 года глава региона выложил в своем телеграм-канале.

«Зинаида Алексеевна — удивительный человек. С раннего детства работала, занималась хозяйством. Потом получила образование, долгие годы отдала службе. Воспитала троих сыновей, помогала с внуками, а сейчас есть и праправнуки. С теплотой вспоминает своих коллег, сослуживцев. Гордится детьми», — рассказывает Алексей Текслер.

22 июня 1941 года Зинаида Алексеевна помнит очень хорошо. В этот выходной день они гуляли с друзьями, пели песни под гармонь. А когда вернулись, узнали новость о страшной войне, которая изменила их судьбы, как и судьбы миллионов людей в нашей стране.

«Мощное, потрясающее поколение. Сколько горестей и тягот выпало на их долю, но обо всем говорят с благодарностью. „Жили трудно, но хорошо“. И не скажут плохого слова ни о ком. Ради сохранения памяти об этих замечательных людях, об этом героическом поколении, ради наших детей разве можем мы когда-то забыть о той Великой Победе?» — поделился своими впечатлениями губернатор.

Сегодня, в День памяти и скорби, Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в Челябинске.

А мы подготовили специальный материал о том, как жители области узнали о страшной войне 22 июня в 1941 году.