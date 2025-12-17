Губернатор Алексей Текслер потребовал дать ответы на все вопросы прямой линии

Главы районов и ведомств отработают все обращения южноуральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил отработать все темы, которые подняли жители региона на прямой линии 2 декабря. Обращениями займутся главы муниципалитетов и руководители органов исполнительной власти, сообщают в пресс-службе правительства области.

Напомним, на прямую линию с главой региона поступило 10 тысяч обращений, в топе тем — ЖКХ, дороги, благоустройство, здравоохранение и соцзащита.

Также Алексей Текслер напомнил, что 19 декабря состоится пресс-конференция с президентом. Представители власти региона должны быть готовы к оперативному ответу на любой вопрос от южноуральцев.

«Внимательно слушайте главу государства. Помимо ответов на конкретные вопросы, он дает важные установки, определяет векторы работы всей вертикали власти», — отметил губернатор.

Напомним, некоторые из обращений граждан к главе региона начали отрабатывать сразу после прямой линии. Так, в дом с затопленным подвалом под квартирой-музеем эпохи СССР в тот же день выехали представители ГЖИ, а на следующий — бригады рабочих. Они оперативно начали устранять течь трубопровода.