Губернатор Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность жителей Челябинской области в местах купания

Глава региона поставил задачу организовать дежурства спасателей и провести разъяснительную работу с отдыхающими

Губернатор Алексей Текслер провел совещание с главами городов и районов Челябинской области, а также с членами правительства региона. В числе первоочередных задач для органов местного самоуправления глава поставил безопасность на воде.

Несмотря на то что календарное лето еще не наступило, в регион пришла аномальная жара. Люди самостоятельно открывают купальный сезон, хоть вода и не прогрелась. Глава региона отметил, что безопасность на воде — традиционно больная тема в Челябинской области.

«Я хочу сразу настроить всех на самую серьезную работу. Нужно доносить до людей, что, несмотря на хорошо прогретый воздух, вода для купания еще слишком холодная. На популярных водоемах, в традиционных местах отдыха должны быть организованы дежурства спасателей, волонтеров — соответствующие поручения уже были даны. Прошу всех постоянно уделять этому вопросу надлежащее внимание», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Также глава региона поручил проработать вопрос дополнительного обустройства пляжей в этом году. Он отметил, что в Челябинске, Магнитогорске и еще ряде муниципалитетов этим активно занимаются. Жителям губернатор напомнил о том, что у воды необходимо быть осторожными и внимательными, особенно это касается детей.

Напомним, в Челябинске благоустройство всех муниципальных пляжей завершат к 25 мая.