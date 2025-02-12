Губернатор Алексей Текслер поручил своевременно заключать контракты по нацпроектам

Сделать это необходимо до 15 марта

Губернатор Челябинской области поставил задачу своевременной контрактации по новым нацпроектам. Об этом он сказал на областном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства региона.

Началась активная фаза реализации новых нацпроектов. До 15 марта контрактация по ним должна быть завершена.

Глава Челябинской области подчеркнул необходимость постоянного мониторинга и контроля со стороны министерств и глав муниципалитетов. Особенное внимание нужно уделить строительным объектам.

Напомним, в новый шестилетний цикл из 12 нацпроектов вошли 43 региональных.