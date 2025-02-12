Губернатор Челябинской области поставил задачу своевременной контрактации по новым нацпроектам. Об этом он сказал на областном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства региона.
Началась активная фаза реализации новых нацпроектов. До 15 марта контрактация по ним должна быть завершена.
Глава Челябинской области подчеркнул необходимость постоянного мониторинга и контроля со стороны министерств и глав муниципалитетов. Особенное внимание нужно уделить строительным объектам.
Напомним, в новый шестилетний цикл из 12 нацпроектов вошли 43 региональных.