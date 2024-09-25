Губернатор Алексей Текслер поручил главам не тянуть с отоплением до последнего

Все города и районы готовы к отопительному сезону

В Челябинской области в 25 муниципалитетах уже стартовал поэтапный запуск отопления, еще шесть начинают сегодня, сообщил Алексей Текслер в своем телеграм-канале.



Все города и района готовы к отопительному сезону. Он поручил главам начинать подключение заблаговременно, не тянуть до последнего.

«В зоне прямой ответственности руководителей муниципалитетов оперативная реакция на любые инциденты. За это буду спрашивать особо», — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что в отдельном порядке и по первому запросу к теплу нужно подключать детские сады, школы и больницы.

«Многие ощутили, что сезон вирусных инфекций в этом году начался раньше обычного. Нужно избежать дополнительных рисков для детей», — написал глава региона.

В регионе продолжается обновление котельных. В прошлом году построили и реконструировали три установки. В этом — сделают восемь. Работы завершаются в Верхнем Уфалее, Юрюзани, Кусе.

Алексей Текслер держит на особом контроле военный городок ДОС в Чебаркуле. Летом он пообещал жителям подготовить котельную к зиме. Там также завершаются все работы.