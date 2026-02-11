Губернатор Алексей Текслер поручил главам активнее работать с молодежью

Об этом глава региона сообщил на областном совещании

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов на областном совещании активнее работать с молодежью, а также создавать новые пространства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Особое внимание направлено на создание молодежных пространств в селах и городах в рамках регпроекта «Своя атмосфера». Кроме того, губернатор призвал муниципалитеты работать с молодежью при подготовке заявки на федеральный конкурс «Регион для молодых».

«Прошу активнее включаться в эту работу и проявлять вовлеченность. Поддержка молодежных инициатив сегодня особенно важна. Речь не только о пространствах для досуга: там ведется и патриотическая работа, и взаимодействие с молодежными объединениями. Часть активности реализуется в школах, часть — в молодежных пространствах»,— подчеркнул глава региона.

Все муниципалитеты региона обязали помочь Минздраву с организацией акции «День здоровья для СВОих», которая пройдет 21 февраля. Участники спецоперации и их семьи смогут бесплатно пройти диспансеризацию.

Также губернатор дал поручение до 1 апреля заключить все контракты по национальным проектам и госпрограммам. Алексей Текслер напомнил о необходимости вовремя чистить крыши от снега и наледи, чтобы горожане не пострадали. К слову, в регионе перед паводком усилят контроль на водохранилищах.