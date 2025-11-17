Губернатор Алексей Текслер подвел итоги визита в Красноармейский округ

Глава Челябинской области проверил социальные и спортивные объекты, посетил новый ДК, набережную и парк

Губернатор Алексей Текслер во время рабочей поездки в Красноармейский округ оценил реализацию проектов в сфере здравоохранения, спорта, культуры и благоустройства. По итогам визита он рассказал о положительной динамике в развитии территории и обозначил перспективы.





Как отметил глава региона, основой для развития любого муниципалитета является экономика. Красноармейский район, традиционно считающийся аграрным, демонстрирует серьезные успехи в сельском хозяйстве — в этом году собран рекордный урожай овощей и картофеля.

Однако в ближайшее время округ будет активно наращивать промышленный потенциал — помимо действующих предприятий здесь развивается особая экономическая зона «Южноуральская». Это промышленно-производственная ОЭЗ, ориентированная прежде всего на машиностроение, металлообработку и выпуск высокотехнологичной продукции — прицепной техники, гусеничных систем, подшипников и роботизированных комплексов.

«Первые предприятия начнут строиться на территории ОЭЗ в следующем году. Это стратегия развития муниципалитета и очень важная составляющая для всего региона. Сегодня здесь идут различные инфраструктурные мероприятия, подводятся электрические сети», — подчеркнул губернатор.

Значительная часть визита была посвящена оценке социальной инфраструктуры. В селе Миасском губернатор осмотрел новый крытый каток с искусственным льдом.





Рядом появится модульная раздевалка, а также футбольное поле. Алексей Текслер побывал в ФОКе, который также был недавно отремонтирован.





По части благоустройства губернатор осмотрел две новые зоны отдыха в Миасском — набережную и сквер, которые уже стали популярными среди жителей.

На особом контроле главы региона строительство нового корпуса больницы в селе Миасском.





Там формируется целый новый больничный городок. Завершается строительство поликлиники, рядом идет ремонт здания действующей больницы.





«В следующем году в Красноармейском муниципальном округе начнет работать новый больничный центр с современным оборудованием, в абсолютно новом здании. Также в этом году в округе построили три фельдшерско-акушерских пункта», — заявил губернатор.

В селе Шумово губернатор посетил новый Дом культуры, открытый в мае этого года. Объект уже укомплектован новым оборудованием и музыкальными инструментами, здесь занимаются пять творческих коллективов.





«Жители обращают внимание, что эти объекты сразу заполняются и детьми, и взрослыми», — подчеркнул Алексей Текслер.

Рядом со школой Шумово по проекту инициативного бюджетирования построено современное спортивное ядро с футбольным полем и беговой дорожкой.





«Я поддерживаю, когда средства вкладываются в развитие спортивной инфраструктуры. Здесь можно не только уроки физкультуры проводить. На этих объектах дети собираются и после уроков, также развиваются секции и пришкольные клубы», — сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что в Красноармейском округе растет численность населения и фактически муниципалитет является частью Челябинской агломерации. И территориальное расположение рядом с городом-миллионником дает импульс к развитию.

Не остались без внимания и дороги. Через территорию округа проходит федеральная трасса, которую расширяют до четырех полос до границы с Курганской областью. Ежегодно на развитие муниципальной дорожной сети выделяется более 100 миллионов рублей.

Обсуждались в ходе поездки и вопросы газификации. Одним из крупных будущих проектов станет газификация села Круглого. Как отметил Алексей Текслер, за последние пять лет уровень газификации района совершил прорыв: с 40% до более чем 60%.

«Планов много. Красноармейский муниципальный округ является частью большой Челябинской агломерации, и очень важно нам, развивая областную столицу, обращать внимание на то, что находится вокруг. Это динамичное, комплексное развитие сегодня происходит и обязательно будет происходить», — резюмировал губернатор Алексей Текслер.