Губернатор Алексей Текслер поблагодарил волонтеров за поддержку семей мобилизованных и военнослужащих

К главе региона во время прямой линии обратились добровольцы Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер во время прямой линии 14 декабря несколько раз общался с волонтерами, которые оказывают поддержку военнослужащим и семьям мобилизованных. Глава региона отметил, что на Южном Урале много инициативных и неравнодушных людей, которых он будет поддерживать. Алексей Текслер поблагодарил их за работу и попросил координационный центр волонтерства «Мы вместе» объединить усилия добровольцев.

Видеообращение губернатору записали участницы волонтерского движения «Шьем нашим». 150 женщин шьют для солдат теплые вещи: шапки, носки, термобелье, тактические носилки для мобилизованных. Они прислали свой видеоотчет о получении швейных машинок от губернатора и поблагодарили его за поддержку.

«Я случайно увидел в социальных сетях (информацию) о девушках, которые объединились. Причем у них даже нет какого-то юридического лица, просто чистое волонтерство неравнодушных людей, которые понимают, что необходима дополнительная поддержка ребят на передовой. Объединились, шьют вместе, там порядка 150 девушек, которые шьют для ребят одежду. И вот знаете, машинки, на которых они это делали, каких-то там 50—70-х годов прошлого века, многие вручную. Поэтому, конечно, мы максимально быстро оказали помощь для того, чтобы они могли эту работу делать на современной технике», — рассказал глава региона о волонтерском движении.

Алексей Текслер поблагодарил их за неравнодушие, сердечность и огромный труд.

«Я хочу сказать огромное спасибо, они действительно невероятные. Такие эмоции, когда общаешься с такими людьми! И причем там, знаете, есть носки, варежки, и их в том числе шьют бабушки из деревень, и они делают такие фотографии, на этих фотографиях бабушки, которые говорят добрые слова ребятам, и реально плакать хочется, когда это все видишь. Да, поэтому, конечно, я поддерживаю и буду поддерживать, таких на самом деле инициативных и неравнодушных людей очень много во всем регионе», — отметил он.

Включился в эфир и Варненский район. Здесь волонтеры в конце сентября организовали движение «Варненский район — Фронту». Жители обеспечивают мобилизованных селян необходимой экипировкой перед отправкой в учебные части, организовали собственное производство спальных мешков и теплых вязаных вещей.

«Осуществили две отправки гуманитарного груза в район города Донецка, города Сватова. На данном этапе планируем очередную отправку груза до города Донецка», — рассказала организатор волонтерского движения Ирина Аплеева.

Она попросила главу региона организовать в Челябинской области координационный центр по сбору и обмену информацией между движениями помощи фронту. Алексей Текслер рассказал, что координацией всех волонтерских организаций занимается движение «Мы вместе».

«Я прошу сегодня же движения региональные собрать, скажем так, всех в онлайн, еще раз проговорить то, что именно движение „Мы вместе“ является таким координатором. Потому что координация действительно нужна. Прошу первого заместителя губернатора Ирину Альфредовну Гехт подключиться к этому. Если вопросы есть, значит, до конца тема координации у нас не закрыта. Но, уверен, что мы в течение буквально нескольких дней ситуацию исправим», — поручил Алексей Текслер.

Губернатор рассказал, что каждый день из разных мест региона уходят посылки мобилизованным южноуральцам. Алексей Текслер напомнил о старте акции по сбору новогодних подарков военнослужащим.

Бабушки поселка Магнитка попросили губернатора выделить им помещение, чтобы вязать теплые вещи для мобилизованных. Глава Кусинского района Юрий Лысяков пообещал губернатору подобрать активистам подходящее помещение в ДК «Горняк». Алексей Текслер посоветовал магнитским активистам войти в контакт с региональными волонтерами, чтобы обеспечить оперативную доставку вещей на фронт.

