Губернатор Алексей Текслер передал военнослужащим из Чебаркуля экипировку и оборудование

Каждый защитник получит комплект амуниции

В Челябинской области из танковой дивизии ЦВО в Челябинской области начались отправки мобилизованных после боевого слаживания. Каждого военнослужащего обеспечивают комплектом амуниции и вещей: каской, бронежилетом, теплыми вещами, зимним спальником. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер.

Комплект получит каждый боец, которого отправляют из Челябинской области, вне зависимости от региона призыва.

«Мы не делим бойцов на своих и чужих, все наши. Каждую позицию подбирали тщательно. Да, на фронте ребят экипируют. Но мне будет спокойнее, если они приедут туда уже оснащенные и подготовленные», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал, что передал в дивизию большую партию квадрокоптеров — 46 штук, со смартфонами для управления и картами памяти. Также направили 59 тепловизоров.

Накануне после прямой линии губернатор встретился с мобилизованными ребятами в музее боевой и трудовой славы ЧТЗ.