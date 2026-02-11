Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел очередной личный прием граждан. В ходе встречи жители региона смогли напрямую обсудить с главой региона актуальные социальные и инфраструктурные вопросы. По всем обращениям даны поручения, определены сроки исполнения и ответственные лица, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области
1. Обновление автобусного маршрута № 26
Помощник председателя КТОС № 1 Челябинска Татьяна Куликовских подняла вопрос об улучшении транспортного обслуживания по маршруту № 26 («ЧВВАКУШ — Агроуниверситет»).
Решение: увеличить количество автобусов с 4 до 8, заменить малый класс автобусов на средний, сократить интервал движения с 30 до 15–20 минут.
Ответственный: первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Андрей Ксензов.
2. Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Паранино
Многодетная мама и воспитатель из Усть‑Катава Светлана Булатова обратилась с просьбой о ремонте Дома культуры в поселке Паранино.
Решение: капитальный ремонт ДК будет проведен в рамках национального проекта «Семья». Работы завершат до конца 2026 года.
Ответственные: министр культуры Алексей Бетехтин и глава округа Сергей Харитонов.
3. Ремонт Миасского машиностроительного колледжа
Светлана Катаева, мама студентки Миасского машиностроительного колледжа, поблагодарила за создание образовательного кластера «Профессионалитет» и попросила отремонтировать здание учебного заведения.
Решение: в 2026 году за счет федерального и областного бюджетов проведут капитальный ремонт кровли, окон, классов, лестниц, других помещений колледжа.
Ответственные: министр образования и науки Виталий Литке и глава города Юрий Ефименко.
4. Видеонаблюдение в сквере Борцам Революции (Копейск)
Методист Станции юных техников Екатерина Кинева попросила установить видеокамеры в сквере Борцам Революции.
Решение: в 2026 году в Копейске установят 14 дополнительных видеокамер, из них 4 — в сквере. Камеры подключат к муниципальной системе видеонаблюдения в рамках комплекса «Безопасный город».
Ответственные: министр общественной безопасности Александр Гриб и глава города Светлана Логанова.
5. Детская площадка в поселке Нагорном
Многодетная мама и учитель Юлия Подкорытова выступила с инициативой создать детскую площадку в поселке Нагорном.
Решение: площадку построят до начала лета 2026 года.
Ответственный: глава Увельского округа Сергей Рослов.
Алексей Текслер подчеркнул, что регион продолжает активно развивать социальную инфраструктуру, реализуя национальные проекты и учитывая запросы жителей.