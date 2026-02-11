Губернатор Алексей Текслер ответил на обращения жителей

Приняты решения по насущным вопросам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел очередной личный прием граждан. В ходе встречи жители региона смогли напрямую обсудить с главой региона актуальные социальные и инфраструктурные вопросы. По всем обращениям даны поручения, определены сроки исполнения и ответственные лица, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области

1. Обновление автобусного маршрута № 26

Помощник председателя КТОС № 1 Челябинска Татьяна Куликовских подняла вопрос об улучшении транспортного обслуживания по маршруту № 26 («ЧВВАКУШ — Агроуниверситет»).

Решение: увеличить количество автобусов с 4 до 8, заменить малый класс автобусов на средний, сократить интервал движения с 30 до 15–20 минут.

Ответственный: первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Андрей Ксензов.

2. Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Паранино

Многодетная мама и воспитатель из Усть‑Катава Светлана Булатова обратилась с просьбой о ремонте Дома культуры в поселке Паранино.

Решение: капитальный ремонт ДК будет проведен в рамках национального проекта «Семья». Работы завершат до конца 2026 года.

Ответственные: министр культуры Алексей Бетехтин и глава округа Сергей Харитонов.

3. Ремонт Миасского машиностроительного колледжа

Светлана Катаева, мама студентки Миасского машиностроительного колледжа, поблагодарила за создание образовательного кластера «Профессионалитет» и попросила отремонтировать здание учебного заведения.

Решение: в 2026 году за счет федерального и областного бюджетов проведут капитальный ремонт кровли, окон, классов, лестниц, других помещений колледжа.

Ответственные: министр образования и науки Виталий Литке и глава города Юрий Ефименко.

4. Видеонаблюдение в сквере Борцам Революции (Копейск)

Методист Станции юных техников Екатерина Кинева попросила установить видеокамеры в сквере Борцам Революции.

Решение: в 2026 году в Копейске установят 14 дополнительных видеокамер, из них 4 — в сквере. Камеры подключат к муниципальной системе видеонаблюдения в рамках комплекса «Безопасный город».

Ответственные: министр общественной безопасности Александр Гриб и глава города Светлана Логанова.

5. Детская площадка в поселке Нагорном

Многодетная мама и учитель Юлия Подкорытова выступила с инициативой создать детскую площадку в поселке Нагорном.

Решение: площадку построят до начала лета 2026 года.

Ответственный: глава Увельского округа Сергей Рослов.

Алексей Текслер подчеркнул, что регион продолжает активно развивать социальную инфраструктуру, реализуя национальные проекты и учитывая запросы жителей.