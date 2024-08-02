Губернатор Алексей Текслер оценил благоустройство двух парков Чебаркуля

В них появились новые площадки для занятия спортом и отдыха

Сегодня, 2 августа, губернатор Челябинской области работает в Чебаркуле. В ходе визита он побывал в двух парках, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» — Семейном и Парке Победы. Тренажеры, места для отдыха, детские и спортивные площадки — показываем кадры нашего фотокорреспондента с тем, что появилось в Чебаркуле для семейного отдыха.

Семейный парк возводили на практически заброшенной территории. Алексей Текслер во время одного из рабочих визитов в Чебаркуль поручил раскрыть потенциал этой площадки и создать функциональное общественное пространство. Сейчас Семейный парк располагается на 53 тысячах квадратных метров и вмещает на своей территории три детские площадки, спортивные и воркаут-зоны, места для отдыха и скейт-парк. А самой главной и любой у горожан достопримечательностью Семейного парка стал арт-объект «Лось».

«Действительно большая и серьезная территория. Я помню, несколько лет назад здесь было заброшенное заросшее место, а сегодня — полноценная парковая зона для горожан», — отметил Алексей Текслер.

Другая благоустроенная зона отдыха — парк Победы. Изменения здесь произошли сразу на 22 тысячах квадратных метрах: уложили новое асфальтобетонное покрытие площадок, вымостили тротуарной плиткой дорожки, установили детские игровые зоны и арт-объекты. Отдельно обустроили гранитом постамент «Вечный огонь».

Также совсем недавно в парке Победы установили мемориал воинам-разведчикам, павшим за Россию. Участок земли выделила администрация города, а вот инициаторами памятника стали военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии. Официального открытия мемориала еще не было, но здесь уже лежат свежие цветы.

Также в 2024 году в Чебаркуле обновят еще две территории: пешеходные зоны по улице Карпенко, где появятся новые деревья, пешеходные ограждения и архитектурные детали. Завершается благоустройство и на улице Ленина, где отремонтировали тротуары и открыли велодорожку.