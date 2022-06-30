Губернатор Алексей Текслер отреагировал на инцидент со сломанной маршруткой в Челябинске

Пассажирам пришлось выбираться через форточку из-за неисправной двери

В Челябинске в четверг, 30 июня, из-за сломанной двери пассажирам маршрутки № 24 пришлось выбираться из салона через форточку, сообщает издание 74.ру. Губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале отреагировал на эту новость и акцентировал внимание на важность замены старого транспорта на новый и экологичный.

Сегодня утром в челябинской маршрутке рейсом № 24 сломалась дверь, и пассажирам пришлось выбираться из салона через форточку. Запасный выход оказался заваренным. Возмущенный челябинец рассказал об инциденте изданию 74.ру. Горожане добирались для своих пунктов назначения другим транспортом, сообщают коллеги из СМИ.

Губернатор Алексей Текслер отреагировал на новость в своем телеграм-канале.

«Прочитал в СМИ новость о том, что в Челябинске в маршрутке прямо во время рейса сломалась дверь. Пассажирам пришлось вылазить в прямом смысле слова через форточку. Думаю, комментарии тут излишни», — написал он.

Алексей Текслер также уточнил, что это иллюстрация важности современного и экологичного транспорта, который сейчас поставляется в города Челябинской области в рамках транспортной реформы.

Так, челябинская агломерация получит от Минтранса новые автобусы.