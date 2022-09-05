Губернатор Алексей Текслер отправил в Донбасс подарки для раненого мальчика

Подросток пострадал в результате обстрелов

Депутат Госдумы Яна Лантратова навестила в Ясиноватой мальчика Артема, которого в конце августа ранило в результате обстрелов ВФУ. В своем телеграм-канале она рассказала, как прошла встреча. От челябинского губернатора Алексея Текслера депутат передала подарки семьей подростка.

Вместе с Яной Лантратовой семью Артема навестили глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко и челябинский депутат Иван Скиба. Мальчика ранило в живот и в руку перед началом нового учебного года.

«Пока его мама вышла в магазин за продуктами, квартиру бабушки, где он находился, частично изрешетило. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, под шефство которого попал город, передал через нас семье слова поддержки, а также материальную помощь и продуктовые наборы», — рассказала Яна Лантратова.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Текслер работал в Донбассе. Он провел совещание по подготовке городов к отопительному сезону, осмотрел ряд социальных объектов и побывал на открытии детского сада.