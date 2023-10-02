Губернатор Алексей Текслер открыл в центре Челябинска новый пункт полиции

Стражи правопорядка начали патрулирование бора и парка на квадроциклах и электромобиле

Сегодня в Челябинске губернатор Алексей Текслер вместе с генерал-лейтенантом Михаилом Скоковым запускает в работу участковый пункт полиции. Его построили на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой. Пункт оснащен необходимой техникой, а также тремя квадроциклами и небольшой машиной на электрическом ходу. Вместе с гостями новую технику и офис оценил и корреспондент ИА «Первое областное».









Более полутора тысяч гектаров Челябинского бора и парка имени Гагарина теперь находятся под присмотром стражей порядка. В парке и в бору ежедневно отдыхают по 10 тысяч человек. В основном это семьи с детьми и люди старшего поколения, которые, как никто другой, нуждаются в защите. Полицейские смогут оперативно реагировать на все сообщения о происшествиях. Три квадроцикла и электромобиль имеют запас хода до 100 километров. Выбор пал на этот транспорт, так как он позволит добраться до самых удаленных мест бора. К тому же эти машины экологически чистые и бесшумные. На данный момент проработаны четыре основных маршрута патрулирования, максимально охватывающие территорию. Заряжать их можно прямо в участковом пункте, где для них обустроили небольшой гараж.





«Сегодня мы открываем опорный пункт полиции в месте, значимом для всех челябинцев. Рядом находятся учебные корпуса и общежития ЮУрГУ, стадион имени Елесиной, городская больница. Рад, что в месте массового пребывания людей, где стоит задача обеспечения безопасности наших граждан, сегодня открываем пункт полиции, где комфортно будет работать сотрудникам. Самое главное, что будут выполнять все поставленные задачи, здесь же будет находиться участковый, который станет работать с населением. Это первый опыт в нашем регионе, когда электромобили будут помогать осуществлять дежурство. Благодарю всех и желаю сотрудникам полиции успешно выполнять свои задачи», — сказал на открытии губернатор.





Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе большое внимание уделяется не только развитию городской среды, но и обеспечению безопасности в таких обновленных пространствах. Он пояснил, что по области строятся мобильные пункты полиции. В 2023 году откроется пять аналогичных опорных пунктов. Программа продолжится и в следующие годы.

Ввести этот пункт в строй помогли руководители градообразующих предприятий.

«Опорный пункт оснащен современной бесшумной техникой. Максимальное обеспечение безопасности граждан во время отдыха — обязательная работа, которая должна выполняться на высоком уровне. Созданы достойные условия для личного состава. Приятно заявить о том, что мы продолжим вместе с бизнесом вводить такие опорные пункты на территории Челябинска. Максимально прикроем все места отдыха и парковые зоны: три-четыре опорных пункта с мобильной техникой будут введены в строй в ближайшее время», — пояснил Михаил Скоков.

Напомним, в этом году Алексей Текслер объявил о строительстве модульных пунктов полиции в малых городах и селах. Первый такой пункт открылся в Копейском городском округе.