Губернатор Алексей Текслер направил почти 160 млн рублей на ремонт улицы в Коркино

Местные власти говорят, что объект пришел в полную негодность

Улицу 1 Мая в Коркино ожидает обновление. Там полностью отремонтируют 3 километра автодороги, а также соорудят ливневую канализацию и заменят освещение. На эти цели по просьбе местных властей губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил муниципалитету 158 млн рублей, сообщили сегодня, 24 апреля, в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы Коркинского муниципального округа Натальи Лощининой, улица 1 Мая пришла в полную негодность.

«При этом она связывает сразу несколько социальных объектов: горно-строительный техникум, школу № 8 и лыжную базу „Березка“. Здесь расположены многоквартирные дома, частная застройка и магазины», — отметила она.

Благодаря областной поддержке ситуация кардинально изменится. На следующей неделе мэрия запустит конкурс по определению подрядчика, который займется ремонтом.

На территории округа в нынешнем году также запланирован капитальный ремонт на улицах Северной в поселке Первомайском и Щорса в поселке Роза. В самом Коркино сделают капремонт дороги на улице Мира. Также там по программе «Формирование комфортной городской среды» обустроят пешеходную зону и проведут озеленение. Кроме того, на сэкономленные с аукционов 8 млн решено отремонтировать улицу 9 Января.