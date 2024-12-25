Губернатор Алексей Текслер наградил одаренных детей и их педагогов

Дети показали высокие результаты в спорте, искусстве и науке

Губернатор Челябинской области отметил премиями одаренных детей, показавших себя лучшими в творчестве и спорте. Также Алексей Текслер наградил и их наставников, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Премия размером 30 тысяч рублей присуждается учащимся школ искусств, центров детского творчества, спортшкол, которые добились высоких результатов в своих сферах. Их педагоги, тренеры и научные руководители получают единовременное поощрение.

«Вы все талантливые, познаете мир, прокладываете свой жизненный путь и уже многого достигли. Любая победа — это всегда общая заслуга учителя и ученика. Именно поэтому мы отмечаем губернаторской премией не только ребят, которые достигли больших успехов, но и их наставников», — обратился к ребятам Алексей Текслер.

В 2024 году наградили 30 детей из Троицка, Магнитогорска, Челябинска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Златоуста, Озерска, Коркино, Верхнеуральского, Еткульского, Увельского и Ашинского муниципальных районов. Премию присудили в седьмой раз, за все годы действия ее получили 210 школьников и 178 педагогов-наставников.

В конце церемонии Алексей Текслер поздравил детей и наставников с наступающим Новым годом и пожелал ставить перед собой самые амбициозные цели и достигать их.