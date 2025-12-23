Губернатор Алексей Текслер наградил лидеров молодежной политики Южного Урала

В Челябинске состоялась церемония вручения губернаторских премий и наград Росмолодежи. Глава региона Алексей Текслер лично наградил 37 активных молодых южноуральцев, отметив их вклад в развитие области.

Церемония объединила лучших представителей молодежи в сферах науки, культуры, спорта, предпринимательства и волонтерства. В этом году лауреатами губернаторской премии стали 29 человек в номинациях «Южный Урал. Создаем лучшее», «Южный Урал. Хранитель традиций» и «Делаю Южный Урал добрее». Еще шестеро получили федеральные награды — Почетный знак, грамоты и благодарности Росмолодежи.

«Каждый из вас уже сейчас меняет жизнь к лучшему, вносит вклад в развитие малой родины», — обратился к награжденным Алексей Текслер.

Особые слова благодарности губернатор адресовал волонтерскому сообществу. Он отметил, что адресная помощь жителям Донбасса и другим подшефным территориям, организованная добровольцами области, получила высокую оценку на федеральном уровне. В 2025 году регион вошел в тройку лучших субъектов РФ по итогам Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

«Наша работа с волонтерами и некоммерческими организациями, а также региональная система грантовой поддержки признаны одними из лучших в стране», — подчеркнул Текслер.

Губернатор сообщил о значимых достижениях региона в молодежной политике. В 2025 году Челябинская область привлекла наибольшее количество грантов Росмолодежи в Уральском федеральном округе, а также стала одной из трех лучших в национальном конкурсе «Молодежная столица России».

Отдельное внимание было уделено инфраструктурным проектам. В рамках программы «Своя атмосфера» в регионе уже открыты 43 молодежные площадки, а в следующем году планируется запуск еще девяти. Активно развиваются такие движения, как Российские студенческие отряды и «Движение Первых».

Важным событием станет проведение в области Всероссийского форума студенческих отрядов в 2026 году, что, по словам губернатора, свидетельствует о высоком доверии к региону.

В завершение церемонии Алексей Текслер заверил, что область и дальше будет создавать условия для реализации молодежных инициатив:

«Мы делаем все возможное, чтобы вы смогли реализовать свои амбиции и добиться успеха. Вместе мы укрепляем наше государство».