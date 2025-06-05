Губернатор Алексей Текслер начал свое обращение к Законодательному собранию Челябинской области

Ожидается, что он обозначит приоритетные направления развития региона

В конгресс-холле «Таганай» в Челябинске стартовало одно из ключевых политических событий области — губернатор Алексей Текслер обращается к Законодательному собранию региона.

По традиции в обращении он подводит итоги работы в минувшем году и обозначает приоритеты развития Челябинской области на будущее.

Напомним, в послании 2024 года Алексей Текслер выделил девять приоритетов устойчивого и успешного развития Челябинской области. Он назвал их основой всех планов и решений, ориентиром всех уровней власти.

Среди этих приоритетов: «Всё для Победы!», «Развитие и гармоничная жизнь каждого человека», «Работа, востребованность, самореализация», «Ускоренное технологическое развитие», «Развитое сельское хозяйство, сильное село», «Инфраструктура качества жизни», «Природосбережение и экология», «Новый облик городов» и «Основа основ — счастливые семьи».

По каждому из этих направлений за прошедший год проведена большая работа, видны и ощутимые результаты, которые сегодня будут озвучены.