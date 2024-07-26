Губернатор Алексей Текслер и министр здравоохранения РФ вручили почетные награды 11 медикам

На рабочем совещании подвели итоги развития медицины в Челябинской области

Сегодня, 26 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вручили почетные награды и благодарственные письма 11 медицинским работникам. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области» присвоено двум медикам. Почетной грамотой губернатора Челябинской области награжден один врач, Благодарность губернатора объявлена двум работникам системы здравоохранения, сообщили в правительстве региона.

Михаил Мурашко провел рабочее совещание с главой области и руководителями медицинских организаций.

«По медико-демографическим показателям в Челябинской области мы видим достаточно низкие показатели в этом году по младенческой смертности. Видим ситуацию по смертности взрослого населения от всех причин, видим структуру и понимаем, что определенные успехи достигнуты, но тем не менее для системы здравоохранения, для повышения качества есть необходимость внедрения определенных технологий по оказанию медицинской помощи, в том числе расширение определенных методов хирургических вмешательств и в части диагностики злокачественных новообразований», — отметил министр здравоохранения РФ.

Алексей Текслер поблагодарил Михаила Мурашко за визит и отметил, что в Челябинско й области охват диспансеризацией составляет 50 процентов. По итогам года этот показатель должен составить не менее 70 процентов.

В Год семьи в регионе стартовала акция, в рамках которой роженицам дарят набор при выписке. В него входит энциклопедия и вещи для малыша.

«Каждая такая акция дает определенный эффект. В целом, мы активно реализуем мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей, проводим диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста, оказываем медико-социальную поддержку в состоянии репродуктивного выбора», — сказал Алексей Текслер.

С начала года в Челябинской области 22 процента беременных женщин после консультаций отказались от абортов.

В 2023 году в медучреждения области трудоустроились более 1330 специалистов, выпускников ЮУГМУ и медколледжей.

«Мы последовательно увеличиваем контрольные цифры приема в образовательные организации среднего профессионального образования. С 2020 года таких мест дополнительно стало 750. На новый учебный год планируем добавить еще 155 мест», — обратил внимание Алексей Текслер.

Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в малых городах и селах Челябинской области за пять лет начали работать 316 врачей и 227 средних медицинских работников.

Также медицинских работников обеспечивают жильем за счет средств регионального бюджета. За последние годы приобретено 266 квартир и семь жилых домов для медиков.