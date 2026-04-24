Грузовики «Урал» проедут на параде Победы в Челябинске

Машины станут символом преемственности поколений

В этом году техника автомобильного завода «Урал» примет участие в параде, посвященном 9 Мая, в центре Челябинска. Это особо символично: в ноябре 2026 года миасское предприятие отметит 85-летие со дня основания, сообщает пресс-служба автозавода. Парад станет данью уважения как ветеранам Великой Отечественной, так и труженикам тыла, заложившим основу мощи отечественной промышленности.

В шествии примут участие серийные армейские грузовики «Урал» многоцелевого назначения — модификация «Торнадо-У». Это современный автомобиль с колесной формулой 6×6, созданный для условий повышенной выносливости. Он оснащен модулем бортовой платформы, что позволяет использовать его для транспортировки вооружения и спецтехники, перевозки грузов, буксировки прицепов и артиллерийских систем. «Торнадо-У» имеет бронированную кабину, обеспечивающую защиту экипажа и ключевых систем от пуль стрелкового оружия, осколков артиллерийских снарядов, мин и гранат. Это делает автомобиль пригодным для эксплуатации в сложных и опасных условиях.

Участие «Торнадо-У» в параде — не просто демонстрация техники, а символ неразрывной связи поколений: от ветеранов, защищавших Родину на фронте и в тылу, до современных инженеров и рабочих, продолжающих дело по укреплению обороноспособности страны. Каждое поколение сотрудников автозавода «Урал» вносит свой вклад в технологическое и оборонное развитие России.

В Челябинске состоялась первая репетиция торжественного построения в День Победы. Ее снял наш фотограф.