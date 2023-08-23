Грузовики не смогут проехать по трассе М‑5 «Урал» в Челябинской области 24 августа

Ограничение будет действовать пять часов

В четверг, 24 августа, дорожники снова закроют участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе для подрыва скал, мешающих расширению проезжей части. Легковые автомобили смогут объехать место проведения работ через Ашу и Миньяр, а грузовым машинам и автобусам придется ждать снятия ограничений. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления Росавтодора.

Уже традиционное четверговое ограничение будет действовать с 9 до 14 часов. Оно будет вводиться еженедельно до 1 октября текущего года.

Напомним, что в прошлом году трассу М-5 в районе Аши начали расширять до четырех полос. На время работ была построена временная дорога-дублер протяженностью 15 километров. Реконструкцию автобана должны завершить до конца следующего года.