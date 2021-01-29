25 челябинцев пойдут под суд за создание сети подпольных казино

В игорные заведения пускали только избранных и через замаскированные входы

В Челябинской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России и УФСБ пресекли деятельность пяти подпольных казино. В разных районах Челябинска были расположены небольшие помещения, вход в которые был замаскирован. Внутрь допускали избранный круг лиц.

Над организацией сети трудились 25 человек. В ходе обысков были найдены более 150 компьютеров со специальными программами, телефоны, финансовые документы и более 450 тысяч рублей.

«По материалам регионального УЭБиПК следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 171.2 („Незаконные организация и проведение азартных игр“) и частями 1,2 статьи 210 („Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)“) Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Одному из организаторов сети уже вынесен приговор в виде семи лет лишения свободы. В отношении остальных обвиняемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.