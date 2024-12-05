Группу для детей с аллергией открыли в детском саду в пригороде Челябинска

Это произошло после обращения молодой мамы на прямую линию губернатора

Жительница поселка Западного просила сделать специализированную группу для детей-аллергиков, сообщает корреспондент информагентства «Первое областное». Алексей Текслер поручил решить этот вопрос.

В сентябре 2024 года в детском саду «Конфетти» поселка Западного открыли специализированную группу для детей с пищевой аллергией.

Для них составляют специальное диетическое меню. Технологические карты блюд приобретали в одном из московских институтов. Таким образом, в пищеблоке готовят еду по двум направлениям: по основному и для детей с аллергопатологией.

Сейчас группу посещают дети разных возрастов. Чтобы туда попасть, необходимо заключение медика с точным диагнозом и рекомендациями по питанию.

По территориальной принадлежности к детсаду «Конфетти» относятся микрорайоны Залесье, Вишневая Горка, Конфетти, Белый Хутор, расположенные рядом садовые товарищества.

Группа расположена рядом с лицензированным медицинским блоком, где есть аптечки для оказания первой помощи.

Едят ли дети диетическую пищу? Ведь чаще всего полезное — значит невкусное.

«Питание достаточно вкусное, оно по калорийности ничем не отличается от основного. Единственное, что происходит, это замена продуктов на гипоаллергенные», — отметила заведующий детским садом № 55 поселка Западного Наталья Васильева.

Например, свинину заменяют на индейку, молоко в каше — на воду, среди фруктов преобладают зеленые яблоки. За период работы спецгруппы у воспитанников не наблюдалось проявлений пищевой аллергии.

Прямая линия с Алексеем Текслером состоится 11 декабря в 12:00. Вопросы губернатору можно задать на сайте спроситекслера.рф и по телефону 8-800-500-74-50.