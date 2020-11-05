Группе челябинцев вынесли приговор за ограбление салона сотовой связи

Четверо мужчин вынесли из магазина телефоны на сумму 755 тысяч рублей.

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Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор четверым местным жителям, которые совершили налет на салон сотовой связи. Они признаны виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

14 апреля 2020 года они ворвались в салон «Связной», расположенный на улице Гагарина. Двое находились в машине рядом со зданием, а двое других, скрыв лица под балаклавой, зашли внутрь. Они разбили молотком стеклянные витрины и похитили телефоны на сумму около 755 тысяч рублей, затем скрылись. Похищенное, кроме телефона стоимостью 19 900 рублей, обнаружили и изъяли полицейские.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые в полном объеме возместили стоимость похищенного. Троим виновным назначено наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками по 2 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Четвертый злоумышленник получил три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.