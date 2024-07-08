Группа «Синара» и компания «Модерн Гласс» из Челябинска приняли участие в выставке «Иннопром‑2024»

Их экспозиции посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

На международной промышленной выставке «Иннопром‑2024» губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел уличные экспозиции группы «Синара» и компании «Модерн Гласс», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Так, «Синара» представила на «Иннопроме‑2024» импортонезависимый электробус «Синара 6253» в уникальном ярком дизайне — он разработан специально для Магнитогорска. Полностью низкопольный электробус развивает скорость до 70 км/ч и способен преодолевать расстояния до 240 км без подзарядки.





Салон машины снабжен USB-слотами для подзарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной аппарелью и функцией книлинга для маломобильных групп населения, дополнительным многоуровневым освещением, климатическими системами, анатомическими сиденьями с антивандальным покрытием, дверной системой «антизажим» и автоматическими системами пожаротушения. Более того, расширенные дверные проемы, увеличенные уровень потолка и площадь остекления создают дополнительный эффект «простора» и «воздуха» внутри салона.

Челябинская компания «Модерн Гласс» привезла на выставку 12-метровый стеклопакет — триплекс HUGE SIZE — в полном размере. Он предназначен для использования в светопрозрачных конструкциях с высоким риском боя стекла и травмирования. Триплекс — многослойное ламинированное стекло, которое состоит из двух или более стекол, соединенных вместе специальной пленкой. После удара стекло может треснуть, но осколки останутся на ламинирующем слое, уменьшая риск ранения людей и выпадения стекла.





Такие стекла можно использовать при строительстве фасадов, остеклении балконов, для стеклянных кровель и крыш, дверей, ограждений и перегородок, при изготовлении лестниц, столов, стекол для кабин в транспорте, а также для спортивных сооружений, лифтов и даже подводных помещений.