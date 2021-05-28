Группа «Магнезит» прекращает сброс карьерных вод в реку Большая Сатка

Новый экологический проект перенаправит потоки в отработанные карьеры

К 2024 году Саткинская производственная площадка Группы «Магнезит» полностью прекратит сброс карьерных и шахтных вод в реку Большая Сатка, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области. Потоки воды с действующих площадок будут перенаправлены в отработанные ранее карьеры Степной и Березовский.



По данным пресс-службы минэкологии, на сегодня специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по осушению месторождений полезных ископаемых уже провели предпроектные изыскания. Ученые построили гидрогеологическую модель, согласно которой можно судить о сроках заполнения карьеров дренажными водами и атмосферными осадками, объеме и химическом составе воды.

По новому проекту, дренажная вода из разрабатываемых «Магнезитом» шахт и карьеров сначала будет поступать в ранее отработанный Степной карьер. На сегодня он заполнен примерно на две трети и набрал глубину порядка 100—110 метров, его полное наполнение до 50 миллионов кубометров произойдет через 7 лет. Затем воду направят в Березовский. Естественным путем эта «емкость» заполнилась бы через 7,5 лет. На реализацию проекта компания выделяет 440 миллионов рублей. Благодаря строительству водоводов и перекачивающих станций в реки перестанет попадать 12,1 тысячи тонн загрязняющих веществ в год.

«С окончанием добычных работ прекращен и сброс откачиваемой из карьера воды в реку Первую, которая впадает в Большую Сатку. Карьер превращается в искусственный водоем, который можно использовать в различном качестве, в том числе — природоохранном. Это означает, что в перспективе Березовский карьер будет заполняться не только естественным путем, но и посредством дополнительной подкачки. Со временем вода, поступающая в карьеры, станет значительно мягче за счет пополнения атмосферными осадками. Такую — умягченную дождем, тающим снегом и подвергшуюся длительной естественной фильтрации — воду со временем можно будет сбрасывать из Березовского карьера в реку Первую без ущерба природе», — комментирует директор по качеству Группы «Магнезит» Оксана Шеина.

По данным минэкологии, в отработанные карьеры перенаправят воды из шахты «Магнезитовая», Мельнично-Паленихинского и Карагайского карьеров.