Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
59.28 -0.01 69.64 -0.29
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Группу дневного пребывания для особых детей откроют в Миассе

Группу дневного пребывания для особых детей откроют в Миассе

Там ребята смогут получить комплексную психолого-педагогическую помощь.
сегодня в 12:35
  |  Общество

В 2018 году в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса» появится специальная группа дневного пребывания для особых детей, которые не посещают образовательное учреждение. Там ребята смогут получить комплексную психолого-педагогическую помощь, об этом рассказала директор центра Марина Зайцева.

С января 2018 года в центре «Алые паруса» запланировано открытие группы кратковременного дневного пребывания для особых детей в возрасте от 7 до 11 лет, не посещающих образовательное учреждение, воспитывающихся в семьях граждан. В настоящее время идут ремонтные работы и готов проект по оборудованию современной мебелью и развивающей средой помещения. — сообщила Марина Зайцева.

В рамках новой группы будут предусмотрены индивидуальные и групповые интегрированные занятия с инклюзивным компонентом, участие детишек в познавательно-развлекательных мероприятиях учреждения, экскурсиях и поездках.

Мы отметили первый юбилей — год работы центра консультирования граждан, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, функционирующего на базе нашего учреждения. Получая позитивную обратную связь от родителей особых детей, мы понимаем, что не должны останавливаться на достигнутом. С сентября 2017 года, расширился спектр услуг для граждан, реализуемый в виде бесплатных циклов развивающих занятий специалистов с особыми детьми из семей граждан, согласно проблемным зонам конкретного ребенка. Конечно, желающих очень много, но мы стараемся охватить всех, кто испытывает потребность в развивающей работе специалистов, в порядке очередности. Ценным моментом является возможность родителей получить практические навыки использования коррекционных упражнений, игр, которые они могут использовать самостоятельно, развивая своего ребенка дома. — поведала заместитель директора по социальной работе центра «Алые паруса» Елена Шаронова.

Отмечается, что детей в группе будет не более 8 человек, но руководство центр уверено, что для родителей данная инициатива станет существенным подспорьем.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Почувствуй себя участником юбилейной вечеринки «Трактора» на 1obl.tv
сегодня в 18:55
Почувствуй себя участником юбилейной вечеринки «Трактора» на 1obl.tv
Хоккей
КХЛ. «Трактор» принимает «Сибирь». Онлайн-репортаж
сегодня в 18:50
КХЛ. «Трактор» принимает «Сибирь». Онлайн-репортаж
Происшествия
Полицейский отомстил водителю «скорой» за заблокированный личный автомобиль
сегодня в 18:32
Полицейский отомстил водителю «скорой» за заблокированный личный автомобиль
Происшествия
сегодня в 18:18
15-летняя девочка рассталась с жизнью в Чебаркульском районе
Спорт
Россия готова к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом
сегодня в 18:13
Россия готова к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом
Общество
Автомобилисты попали в 9-балльные пробки на заснеженных дорогах Челябинска
сегодня в 18:08
Автомобилисты попали в 9-балльные пробки на заснеженных дорогах Челябинска
Общество
«Поддержим Челябинск вместе!» Хэштег в поддержку столицы Тотального диктанта запустили на Южном Урале
сегодня в 16:40
«Поддержим Челябинск вместе!» Хэштег в поддержку столицы Тотального диктанта запустили на Южном Урале
Общество
Журналист ОТВ спросит у Владимира Путина о столице саммитов ШОС и БРИКС
сегодня в 16:31
Журналист ОТВ спросит у Владимира Путина о столице саммитов ШОС и БРИКС
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна