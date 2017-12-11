/ Группу дневного пребывания для особых детей откроют в Миассе

Там ребята смогут получить комплексную психолого-педагогическую помощь.

В 2018 году в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса» появится специальная группа дневного пребывания для особых детей, которые не посещают образовательное учреждение. Там ребята смогут получить комплексную психолого-педагогическую помощь, об этом рассказала директор центра Марина Зайцева.

С января 2018 года в центре «Алые паруса» запланировано открытие группы кратковременного дневного пребывания для особых детей в возрасте от 7 до 11 лет, не посещающих образовательное учреждение, воспитывающихся в семьях граждан. В настоящее время идут ремонтные работы и готов проект по оборудованию современной мебелью и развивающей средой помещения. — сообщила Марина Зайцева.

В рамках новой группы будут предусмотрены индивидуальные и групповые интегрированные занятия с инклюзивным компонентом, участие детишек в познавательно-развлекательных мероприятиях учреждения, экскурсиях и поездках.

Мы отметили первый юбилей — год работы центра консультирования граждан, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, функционирующего на базе нашего учреждения. Получая позитивную обратную связь от родителей особых детей, мы понимаем, что не должны останавливаться на достигнутом. С сентября 2017 года, расширился спектр услуг для граждан, реализуемый в виде бесплатных циклов развивающих занятий специалистов с особыми детьми из семей граждан, согласно проблемным зонам конкретного ребенка. Конечно, желающих очень много, но мы стараемся охватить всех, кто испытывает потребность в развивающей работе специалистов, в порядке очередности. Ценным моментом является возможность родителей получить практические навыки использования коррекционных упражнений, игр, которые они могут использовать самостоятельно, развивая своего ребенка дома. — поведала заместитель директора по социальной работе центра «Алые паруса» Елена Шаронова.

Отмечается, что детей в группе будет не более 8 человек, но руководство центр уверено, что для родителей данная инициатива станет существенным подспорьем.