«ГРЦ Макеева» на «Армии-2022»: контракт на поставку «Сармата» и Кубок за отличие при выполнении гособоронзаказа

Ракетный центр представил новейшие разработки на форуме

20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке состоялась торжественная церемония награждения участников Международного военно-технического форума «Армия-2022». Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева был награжден дипломом и кубком в номинации «Отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа».

Председатель научно-технического комитета (развития вооружений) министерства обороны РФ генерал-майор Сергей Смолинский вручил диплом и кубок генеральному директору, генеральному конструктору АО «ГРЦ Макеева», академику РАН Владимиру Дегтярю.

Предприятие удостоено этой награды за высокие показатели при выполнении государственного оборонного заказа, внедрение передовых достижений науки и техники при создании перспективных образцов вооружения и военной техники, успешное проведение пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в рамках государственных испытаний.

Напомним, 16 августа в рамках форума «Армия-2022» между Министерством обороны РФ и Государственным ракетным центром был подписан контракт на изготовление и поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Первый и полностью успешный пуск ракеты состоялся 20 апреля. В настоящее время ГРЦ совместно с предприятиями кооперации завершает работу над созданием ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат».

«В сегодняшних сложных геополитических условиях — это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира», — подчеркнул в интервью «Независимому военному обозрению» Владимир Дегтярь.

Он отметил, что при разработке ракетного комплекса «Сармат» реализуются максимально достижимые требования к перспективным ракетным комплексам, основанные на новизне конструкторских и технических решений.

Государственный ракетный центр принимал участие в закрытой части форума «Армия-2022» в кластере «Военно-промышленный комплекс», представив новейшие перспективные разработки. Кроме того, ГРЦ впервые презентовал возможности своей уникальной лабораторно-экспериментальной базы, позволяющей проводить полномасштабные испытания образцов ракетно-космической техники вплоть до имитации полета в условиях вакуума и невесомости, а также испытания на все виды эксплуатационных воздействий.