ГРЦ Макеева: конструкторы мира

Коллектив АО «ГРЦ Макеева» отметил 75‑летие со дня основания предприятия

Символично, что торжественный праздничный вечер, состоявшийся 16 декабря в ДКиТ «Прометей», начался с видеопоздравления из космоса: российские космонавты поприветствовали собравшихся в зале прямо с борта Международной космической станции.

Генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь выступил с поздравительной речью, в которой подчеркнул, что Государственный ракетный центр не стоит на месте. Нынешние специалисты приумножают прежние достижения и при разработке современного перспективного вооружения по многим направлениям ушли далеко вперед. Сегодня создан фундамент нового направления ракетной техники в интересах как ВМФ, так и РВСН, намного опережающий по характеристикам комплексы 70—90-х годов. Владимир Дегтярь поблагодарил коллег за плодотворный самоотверженный труд и пожелал новых профессиональных достижений на благо родного предприятия и всей страны.





Под искренние аплодисменты коллег на сцену были приглашены специалисты, удостоенные звания «Заслуженный работник предприятия»: Инсаф Гафиятуллович Галимов, первый заместитель генерального конструктора по телеметрическим системам — начальник КБ-3 и Андрей Александрович Исаков, заместитель главного конструктора по теме; и наши коллеги, имена которых занесены в Книгу Почета предприятия: Игорь Михайлович Оржеровский, начальник отдела 64, и Виталий Владимирович Романенко, начальник отдела 4.





В торжественном вечере принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что ракетные комплексы и ракеты, разработанные в Государственном ракетном центре, это «основа морских стратегических ядерных сил нашей страны, наша надежная защита». Также глава региона акцентировал внимание на новых проектах ГРЦ, назвав их будущим российской космонавтики.





Алексей Текслер пожелал, чтобы юбилейный год стал для предприятия успешным и плодотворным. Глава региона вручил поздравительный адрес Владимиру Дегтярю и наградил сотрудников предприятия, внесших большой вклад в его развитие.





Действительно, всё, чем гордится Государственный ракетный центр, достигнуто благодаря талантливым ракетчикам: конструкторам, инженерам, испытателям, ученым — всему славному коллективу предприятия. В преддверии юбилейной даты 265 специалистов представлены к поощрениям разного уровня. 23 из них были приглашены на сцену и получили награды из рук председателя Законодательного собрания Челябинской области Александра Лазарева, главного федерального инспектора по Челябинской области Дениса Чернятьева, заместителя генерального директора по реализации государственной программы вооружений Госкорпорации «Роскосмос» Олега Фролова, заместителя начальника управления Департамента Министерства обороны РФ Олега Цедилина, глав Миасского городского округа Григория Тонких, председателя Собрания депутатов Дмитрия Проскурина.





От лица Челябинской епархии коллектив предприятия поздравил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. «Сегодня наша страна столкнулась с новыми угрозами и вызовами, — сказал владыка. — И преодолевает она их во многом благодаря вам: людям, которые силой своего интеллекта и неустанным трудом помогают России выстоять в схватке с мощным и коварным противником. Примите за это нашу глубочайшую благодарность». Архипастырь пожелал сотрудникам преуспеяния в дальнейшем служении Отечеству и вручил Владимиру Дегтярю икону святого Георгия Победоносца.





Атмосфера большого общего праздника ощущалась не только в зале, но и в фойе, и в паркетном зале, где гостей радовали своим искусством артисты творческого коллектива преподавателей и студентов Миасского государственного колледжа искусства и культуры под руководством Марии Сквирской. Нынешние работники ГРЦ, ветераны, представители смежных предприятий, военных ведомств искренне приветствовали и поздравляли друг друга.





Торжественная часть вечера завершилась ярким, эмоциональным концертом артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа: во имя прошлых достижений и в честь будущих побед Государственного ракетного центра.