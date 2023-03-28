ГРЦ им. Макеева открыл конкурс на целевой набор на обучение в вузах

Акционерное общество «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» объявляет конкурс на целевой набор для выпускников школ и колледжей

Для того чтобы принять участие в конкурсе на целевое место в университете, необходимо в срок до 30 апреля 2023 года:

— ознакомиться с перечнем специальностей/направлений подготовки (сайт предприятия www.makeyev.ru, раздел «Студентам и школьникам/«Целевая подготовка»);

— заполнить анкету кандидата на целевую подготовку (сайт предприятия www.makeyev.ru, раздел «Студентам и школьникам»/«Целевая подготовка»);

— направить анкету и согласие на обработку персональных данных в электронном виде в кадровую службу на электронный адрес: personal@makeyev.ru;

— пройти собеседование в период с 15 мая 2023 года по 22 мая 2023 года;

— сдать успешно ЕГЭ;

— заключить договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования.

Контактная информация: 8 (3513) 28-69-19, 28-62-76, personal@makeyev.ru

Дополнительная информация для выпускников: https //vk.com/professia_raketostroitel