Грозы, град и шквалистый ветер обещают в Челябинской области

Региональное МЧС опубликовало штормовое предупреждение

Во вторник, 21 июня, погода в Челябинской области вновь ухудшится. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди, грозы, град и штормовой ветер.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе покажут от +10 до +15°C, в горах температура воздуха опустится до +7°C. Днем прогнозируют до +23°C, в горах прохладнее — до +13°C. Облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В столице Южного Урала синоптики обещают облачную погоду, кратковременный дождь и грозу. В ночные часы столбики термометров достигнут около +13°C, днем воздух прогреется лишь до +20°C. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде. Спасатели напомнили южноуральцам о том, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, взять под контроль детей. Если вы оказались на улице, не следует стоять под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, а также на остановках общественного транспорта. Лучше всего укрыться в подъезде жилого дома.