Грозы с градом пройдут на Южном Урале

Погода в регионе сохранится жаркой

Сегодня, 12 июля, воздух в Челябинской области раскалится до +33°С. При этом в отдельных районах возможны грозы и град, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В столице Южного Урала в утренние часы столбики термометров поднимутся до +19°С, днем ожидается +32°С. Переменная облачность, осадков южноуральцам не прогнозируют, однако возможны грозы. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Также обещают грозы и град. Утром температура воздуха составит около +19°С, днем поднимется до +28, +33°С. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 17 метров в секунду.