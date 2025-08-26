Грозы с градом принесет локальный циклон в Челябинскую область 27 августа

Ветер усилится до 18 метров в секунду

Непогода разыграется в Челябинской области в среду, 27 августа. В ряде районов синоптики прогнозируют дожди с грозами и сильный ветер. В отдельных районах может выпасть град. На юге сохранится жаркая погода, на остальной территории похолодает, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров зафиксируются на +12, днем будет около +22°C. Пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный с переходом на западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит +10…+15°C, в горах и низинах опустится до +7°C. Днем градусники покажут от +17 до +22°C, на юге по-прежнему жарко — до +25…+30°C. Почти повсеместно пройдут дожди, возможны грозы и град. Ветер преимущественно западный, от 3 до 8 метров в секунду. При грозах усиление до 18 метров в секунду.