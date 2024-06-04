Грозы с градом накроют Челябинскую область

Жара сохранится

Сегодня, 4 июня, воздух в Челябинской области раскалится до +30°C. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы. Подробнее рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха этим утром поднимется до +15°C, днем — до +29°C. Переменная облачность, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь. Вероятна гроза. Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинской области также ожидается жаркая погода: столбики термометров установятся в пределах от +25 до +30°C. В отдельных районах синоптики обещают грозы и град. Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.