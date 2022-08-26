Грозы с градом и штормовой ветер накроют Челябинскую область

При этом жара не отступит

Сегодня, 26 августа, в Челябинской области прогнозируют непогоду: в регионе ожидаются штормовой ветер, дожди, грозы и град. При этом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, на Южном Урале по-прежнему будет жарко.

Утром в Челябинске прогнозируют около +15°C, днем воздух раскалится от +29 до +31°C. В дневные часы ожидается небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Возможен град. В утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке +16°C, днем воздух раскалится до +32°C. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, при непогоде усиление до 20 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение. Жителям региона напомнили о том, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под рекламными щитами, линиями электропередач, под деревьями и около стен домов.

Подробнее о том, как уберечься от удара молнии во время грозы, — в материале ИА «Первое областное».