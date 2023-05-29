Грозы с градом и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области 30 мая

Погода сохранится аномально жаркой

Во вторник, 30 мая, в Челябинской области по-прежнему ожидается аномальная жара до +33 градусов. В целом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди с грозами. Небольшой дождь ожидается и в Челябинске. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью будет плюс 15—17 градусов, днем воздух раскалится до +32 градусов. Переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

32-градусная жара ожидается во вторник и в Магнитогорске. Ветер юго-восточного направления до четырех метров в секунду. Облачно с прояснениями, без осадков.

В Златоусте температура воздуха будет чуть ниже: там синоптики прогнозируют плюс 24—26 градусов. Облачно с прояснением, к вечеру небо затянется. Ветер преимущественно западного направления до 3,4 метра в секунду.

В отдельных районах предстоящей ночью и в дневные часы ожидаются дожди с грозами, возможен град. Однако осадки не остудят жару: столбики термометров на большей части территории покажут плюс 28—33 градуса. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.