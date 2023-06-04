Грозы с градом и порывистый ветер обещают синоптики в Челябинской области 5 июня

Жара начинает постепенно покидать регион

Изнуряющая жара в Челябинской области постепенно идет на спад. В понедельник, 5 июня, в некоторых районах ожидается около +25 градусов. На юге области по-прежнему будет очень жарко. В отдельных районах пройдут дожди с грозами, передают в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в регионе обещают плюс 15 — 20 градусов, в горах и низинах будет около +10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 25 — 32 градусов, на юге вновь ожидается около +36 градусов. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник осадков не ожидается. В ночные часы будет плюс 16 — 18 градусов, в дневные — плюс 28 — 30 градусов. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.