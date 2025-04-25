Грозы с градом и аномальную жару прогнозируют в Челябинской области в последние выходные апреля

Направление ветра сменится с южного на северное

В Челябинской области 26 и 27 апреля температура воздуха сохранится аномально высокой — до +23°C. Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В выходные Южный Урал окажется под влиянием области низкого давления. В субботу центр циклона с атмосферными фронтами вызовет умеренные и сильные дожди с грозами и порывами ветра. Во второй половине дня воскресенья очередной центр циклона подойдет к западным границам области с кратковременными дождями и грозами»,— рассказали синоптики.

В Челябинске столбики термометров предстоящей ночью зафиксируются на +12°C. Ожидаются дождь и гроза. Днем потеплеет до +18...+20°C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки сохранятся. Ветер южный с переходом на северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

На севере региона этой ночью могут пройти сильные дожди. В южной половине ожидаются кратковременные осадки. Температура установится в пределах от +8 до +13°C. Днем градусники покажут от +15 до +20°C на севере и от +18 до +23°C — на юге. Облачно с прояснениями, локально сохранятся кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Возможен град. Ветер преимущественно северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. При грозах усиление до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 27 марта, в столице Южного Урала день пройдет без погодных сюрпризов. Воздух прогреется до +20...+22°C. Ветер восточной четверти, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинской области, напротив, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Показания термометров будут варьироваться от +18 до +23°C. Ветер восточной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.